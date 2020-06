Κίνα: Κατηγορίες για κατασκοπεία σε δύο Καναδούς που κρατούνται από το 2018

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Οι υποθέσεις της Μενγκ, των Κόβριγκ και Σπέιβορ δηλητηριάζει τις σχέσεις ανάμεσα στον Καναδά και την Κίνα.

Ο Κόβριγκ, ο οποίος στη διπλωματική του καριέρα του υπηρέτησε στο Πεκίνο, καθώς και ο σύμβουλος επιχειρήσεων Σπέιβορ κατηγορούνται για «κατασκοπεία» και «αποκάλυψη κρατικών μυστικών», ανέφερε η εισαγγελία σε δύο λακωνικά δελτία Τύπου.

The 2 #Canadians prosecuted in #China for spying have been handled according to law. Canada should not link them to #MengWanzhou, as she is victim of conspiracy against China, whereas the 2 Canadians were charged with solid evidence. https://t.co/h6T95M8Dhypic.twitter.com/RnwPb9sAxF