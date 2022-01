Κίνα-κορωνοϊός: Στο 85% του πληθυσμού το ποσοστό εμβολιασμού

Με βάση την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός της Κίνας ξεπερνά το 1,4 δισεκατομμύριο πολίτες.

Η ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε χθες 165 νέα κρούσματα σε 31 επαρχίες. Από αυτά, τα 104 ήταν από μετάδοση στην κοινότητα.

Δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι που να συνδέονται με την covid-19.

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου η ηπειρωτική Κίνα είχε καταγράψει 104.745 κρούσματα κορονοϊού και 4.636 θανάτους από την αρχή της πανδημίας.

More than 1.22 billion people in China have been fully vaccinated & roughly 87% of the population has received at least two shots of COVID-19 vaccine, according to an official from China’s top public health body. #COVID19pic.twitter.com/acejZEfwUo