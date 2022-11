Κίνα: Κύμα οργής για τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού - Εντείνεται η βία, σε κρίση η κυβέρνηση - Βίντεο

Στην προσπάθειά τους να καταστείλουν τις διαδηλώσεις, οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν ενισχυθεί, οι τιμωρίες που επιβάλλονται πληθαίνουν και οι συλλήψεις διαδηλωτών αυξάνονται. Παρά την προσπάθεια των Αρχών να ανατρέψουν την κατάσταση δια της βίας, η πολιτική μοίρα του Σι κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Πίσω από τις διαδηλώσεις, μία απογοήτευση σε πολιτικό επίπεδο

Το κύμα των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών στην Κίνα πυροδοτήθηκε μεν από την οργή απέναντι στην στρατηγική της «μηδενικής Covid», αποκαλύπτει δε μια βαθιά απογοήτευση απέναντι στο κινεζικό πολιτικό σύστημα, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Σε πολλές πόλεις της Κίνας τις τελευταίες ημέρες, πλήθη Κινέζων διαδήλωσαν για να ζητήσουν το τέλος των υγειονομικών περιορισμών και περισσότερες πολιτικές ελευθερίες. Με βάση την διασπορά τους στην κινεζική επικράτεια, οι κινητοποιήσεις είναι οι σημαντικότερες από το 1989 και τις διαδηλώσεις του κινήματος για την δημοκρατία.

Μεταξύ των συνθημάτων που φώναζαν οι διαδηλωτές ήταν: «Όχι τεστ covid, πεινάμε!», «Σι Τζινπίνγκ, παραιτήσου!», ή «Όχι στα lockdown, θέλουμε ελευθερία», αλλά και συνθήματα κατά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Το έναυσμα στάθηκε η πυρκαγιά στο Ουρουμτσί, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντζιάνγκ. Οι αρχές κατηγορήθηκαν για τα περιοριστικά μέτρα κατά της Covid που παρεμπόδισαν το έργο της πυρόσβεσης και διάσωσης.

Ομως, λίγο κάτω από την επιφάνεια, η δυσαρέσκεια έχει βαθύτερες ρίζες. Η Κίνα είναι μία από τις τελευταίες χώρες στον κόσμο που εφαρμόζει δρακόντεια πολιτική υγείας, που περιλαμβάνει αυστηρά lockdown, αποκλεισμούς περιοχών, εκστρατείες μαζικών τεστ και μακροχρόνιες καραντίνες.

Στα όρια της υπομονής, τμήμα του πληθυσμού ήλπιζε ότι τα περιοριστικά μέτρα θα χαλάρωναν μετά το Συνέδριο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος τον Οκτώβριο.

Ματαίως. Τελικά το καθεστώς του Πεκίνου ενίσχυσε τους υγειονομικούς περιορισμούς.

«Οι άνθρωποι έχουν φθάσει σε σημείο έκρηξης, διότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση στον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί για να τεθεί τέλος στην πολιτική της μηδενικής Covid» εξηγεί ο Alfred Wu Muluan, ειδικός Κινεζικής Πολιτικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Στον δρόμο προς το 20ό Συνέδριο αναμενόταν κάποια πολιτική αλλαγή», δηλώνει ο Yasheng Huang του MIT.

«Ομως η σύνθεση της ηγεσίας του Κονγκρέσου (αποτελούμενη αποκλειστικά από ανθρώπους του Σι Τζινπίνγκ και οπαδούς της πολιτικής της μηδενικής Covid), σκότωσε τις προσδοκίες και έπεισε τους ανθρώπους να λάβουν οι ίδιοι μέτρα».

