Κίνα: Μεγιστάνας καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση για διαφθορά - Είχε αποκαλέσει κλόουν τον Σι Τζινπίνγκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τον Μάρτιο χάθηκαν τα ίχνη του, λίγο μετά τη δημοσίευση στο ίντερνετ ενός καυστικού άρθρου του για τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αρχές διαχειρίστηκαν την επιδημία της COVID-19 --η οποία εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 στην μητρόπολη Ουχάν, στην κεντρική Κίνα.

Ο Ρεν Τσικιάνγκ κατηγορούσε κυρίως τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι είναι "κλόουν" και την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να αντιδράσει. Τον Απρίλιο τέθηκε υπό έρευνα για "πειθαρχική παράβαση".

China has jailed billionaire Ren Zhiqiang on Tuesday, months after he was linked to an article criticizing President Xi Jinping’s handling of #Covid19.

More @business: https://t.co/7q00AI7vVG#???pic.twitter.com/vkcQKpqGyo