Κίνα: Νέα μαχητικά stealth χωρίς ουραίο πτερύγιο εντυπωσιάζουν τους ειδικούς - ΒΙΝΤΕΟ

Το μεγαλύτερο από τα δύο έχει διαμαντοειδές σχήμα με τρεις εισαγωγείς αέρα για τους κινητήρες – δύο στα πλάγια και μία στο επάνω μέρος. Αυτή η ασυνήθιστη διαμόρφωση δεν έχει παρατηρηθεί ξανά σε σύγχρονα στρατιωτικά αεροσκάφη. Το μικρότερο διαθέτει πιο παραδοσιακό σχεδιασμό, αλλά επίσης δεν έχει ουραίο πτερύγιο.

Αμφότερα χαρακτηρίζονται από την έλλειψη γωνιών 90 μοιρών στον σχεδιασμό τους, στοιχείο που συναντάται συχνά σε αεροσκάφη stealth, με σκοπό να μειωθεί η ανίχνευσή τους από ραντάρ.

Την ίδια ημέρα, το κρατικό κινεζικό πρακτορείο Xinhua ανακοίνωσε την καθέλκυση ενός νέου αμφίβιου επιθετικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση των στρατιωτικών εξελίξεων στη χώρα.

JUST IN: ???? First video of the brand new Chinese stealth fighter jet, believed to be a 6th-generation warplane. pic.twitter.com/XsE2Q2fpE9

Τι λένε οι ειδικοί

Η εμφάνιση αυτών των αεροσκαφών δείχνει τη διάθεση της Κίνας να πειραματίζεται και να καινοτομεί στον τομέα της αεροναυπηγικής. «Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο σχεδιασμό. Ανεξαρτήτως των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων του, αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους», δήλωσε ο Ευάν Γκράχαμ, αναλυτής του Australian Strategic Policy Institute.

Σύμφωνα με άλλους ειδικούς, ωστόσο, παραμένουν άγνωστες βασικές πληροφορίες για τα νέα αεροσκάφη, όπως το πόσο «αόρατα» είναι στα ραντάρ, η ευελιξία και η ταχύτητά τους ή οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στα ηλεκτρονικά τους συστήματα.

Αυτό καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση του αν αποτελούν πραγματικά επόμενης γενιάς αεροσκάφη.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα ενός βίντεο που δείχνει το μεγαλύτερο από τα δύο αεροσκάφη να πετά πάνω από την πόλη Τσενγκντού.

Η επιβεβαίωση έγινε με αντιστοίχιση κτιρίων, πινακίδων και στοιχείων της περιοχής με δορυφορικές εικόνες. Ωστόσο, η ημερομηνία του βίντεο δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί.

Yes, China Just Flew Another Tailless Next-Generation Stealth Combat Aircraft

In less than 24hrs, two previously unseen Chinese advanced combat jet designs have broken cover & both are already undergoing flight testing.

What we know & a lot we don't: https://t.co/u6zCHOlLVt