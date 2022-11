Κίνα: Νέες συγκρούσεις στη χώρα μετά το αίτημα του ΚΚΚ για καταστολή των διαδηλώσεων

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του θεσμού που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναμένεται σήμερα στο Πεκίνο, όπου αύριο, Πέμπτη, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ και τον πρόεδρο της διαρκούς επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου (ANP) Βου Μπανγκούο.

As the world watched China erupt in protest today, YouTube once again censored our coverage. Our episode on the enormous protests at Foxconn was age-restricted, essentially killing the viewership. No reason was given. This is a travesty @TeamYouTube #China https://t.co/FhKONGcFDm pic.twitter.com/UTy6j7TLg8

Χθες, η Επιτροπή Πολιτικών και Νομικών Υποθέσεων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία επιβλέπει τις δυνάμεις της τάξης, έκρινε ότι θα πρέπει "να κατασταλούν αποφασιστικά, σύμφωνα με τον νόμο, οι εγκληματικές δράσεις που έχουν στόχο τη διάλυση της κοινωνικής τάξης και την προστασία με αποφασιστικότητα της κοινωνικής σταθερότητας".

Οι διαμαρτυρίες αυτές έγιναν έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σκληρών υγειονομικών περιορισμών κατά της COVID-19 και εν μέσω απογοήτευσης του πληθυσμού από το κινεζικό πολιτικό σύστημα, έναν μήνα μετά την εξασφάλιση από τον Σι Τζινπίνγκ μιας άνευ προηγουμένου τρίτης θητείας στην ηγεσία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και της χώρας.

Στο Πεκίνο, την Σανγκάη, αλλά και την Ουχάν, την Γκουανγκτζόου κι άλλες πόλεις της χώρας ξέσπασαν διαδηλώσεις το σαββατοκύριακο, αιφνιδιάζοντας το ισχυρό κινεζικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο έχει έκτοτε σφίξει τα μέτρα για να εμποδίσει οποιαδήποτε νέα συγκέντρωση.

Συλλήψεις

Ωστόσο νέες συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς στην Γκουανγκτζόου, στη νότια Κίνα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επαληθεύτηκαν από το AFP.

VIDEO: Hundreds protest in Beijing on Sunday night against China's Covid measures

Asked at a press briefing about the protests, foreign ministry spokesman Zhao Lijian said the question did not match the "facts".

"We believe that... our fight against Covid-19 will be successful" pic.twitter.com/86mGsbvXNt