Κίνα: Ο Σι ενισχύει τον έλεγχό του επί του ΚΚΚ πριν από την ανάληψη μιας τρίτης θητείας στην ηγεσία της Κίνας

«Τολμήστε να αγωνισθείτε για την νίκη», προέτρεψε σε θριαμβευτικό τόνο ο Σι Τζινπίνγκ κατά την ολοκλήρωση της τελετής στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, κτίριο σοβιετικού ρυθμού, ντυμένο στα κόκκινα στο εσωτερικό του.

Η σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, κάποιου είδους «Κοινοβουλίου» του ΚΚΚ, αποκαλύφθηκε σήμερα.

Τέσσερα κορυφαία στελέχη του ΚΚΚ, ανάμεσά τους, ο σημερινός πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ - ο οποίος αποχωρεί από τα καθήκοντά του τον Μάρτιο -δεν περιλαμβάνονται στην νέα σύνθεση, σύμφωνα με την λίστα που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Ο τρίτος στην ιεραρχία της κινεζικής ηγεσίας, ο Λι Τζανσού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χαν Τζενγκ και ο Γουάνγκ Γιάνγκ, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Πολιτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού, αποχωρούν επίσης από την Κεντρική Επιτροπή.

Ο Γουάνγκ Γιάνγκ, θεωρούμενος μία από τις πλέον φιλελεύθερες φωνές του Κόμματος, ήταν από τα φαβορί για την πρωθυπουργία, μετά την αποχώρηση του Λι Κετσιάνγκ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του AFP, η σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής είναι ανανεωμένη κατά 65% σε σχέση με την σύνθεση του 2017.

Η νέα Κεντρική Επιτροπή αποτελούμενη από 205 άτομα, ανάμεσά τους 11 γυναίκες, θα συνέλθει αύριο για πρώτη φορά. Θα ορίσει τα 25 μέλη του Πολιτικού Γραφείου καθώς και την Μόνιμη Επιτροπή.

Το όργανο αυτό αποτελούμενο από επτά μέλη κρατά στην πραγματικότητα στα χέρια του την εξουσία στην Κίνα.

Η νέα Μόνιμη Επιτροπή θα απαρτίζεται «στην πλειονότητά της» από ανθρώπους πιστούς στον Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με τον Νις Γκύνμπεργκ, του Ινστιτούτου Mercator κινεζικών μελετών (Merics) του Βερολίνου.

Πολλοί σινολόγοι εκτιμούν ότι κανείς πιθανός διάδοχος δεν πρόκειται να αναδειχθεί.

Είναι βέβαιο ότι η θητεία του Σι Τζινπίνγκ ως γενικού γραμματέα θα ανανεωθεί. Η διαδικασία αυτή θα του επιτρέψει να εξασφαλίσει τον Μάρτιο, γεγονός πρωτοφανές, τρίτη προεδρική θητεία για μία ακόμη πενταετία.

Για να παραμείνει στην εξουσία, ο Σι Τζινπίνγκ απάλειψε το 2018 από το Σύνταγμα το όριο των δύο θητειών. Ετσι, στα 69 του χρόνια, μπορεί να ελπίζει σε ισόβια παραμονή στην εξουσία.

Σήμερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα ενέταξε στο καταστατικό του «τον κεντρικό ρόλο του συντρόφου Σι Τζινπίνγκ», σε μία απόφαση που εγκρίθηκε ομοφώνως και ενισχύει περαιτέρω την εσωκομματική του εξουσία.

