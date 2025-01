Κίνα: Οκτώ νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγορά

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από άλλα μέσα ενημέρωσης στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, φαίνονται σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την αγορά που βρίσκεται στη συνοικία Τσιαοσί.

??CHINA ????| #Drama : a fire this Saturday Jan. 4 at 8:40 a.m. in a vegetable market in the city of #Zhangjiakou, #Hebei province (North) left 8 dead and 15 injured according to the local government. The fire was quickly brought under control. Ongoing investigation into the cause. pic.twitter.com/Xp5XhavdCV