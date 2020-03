Κίνα: Πενταώροφο το ξενοδοχείο που κατέρρευσε - Δεκάδες άνθρωποι παγιδευμένοι στα συντρίμμια - Δραματικές εικόνες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

#UPDATE 28 people have been rescued after some 70 people were trapped following a hotel collapse at 7:30 p.m. (local time) in Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, said local authorities.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσο ψηλό ήταν το κτίριο και τι προηγήθηκε της κατάρρευσης αλλά στη γύρω περιοχή βρίσκονται ισόγεια εμπορικά καταστήματα.

Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις 7:30 μμ και διασώθηκαν 34 άνθρωποι μέσα στο επόμενο δίωρο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Κουανγκτσόου.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το ξενοδοχείο είχε 80 δωμάτια και είχε ανοίξει τον Ιούνιο του 2018.

Η τοπική κυβέρνηση της Φουτζιάν ανακοίνωσε ότι μέχρι χθες ο αριθμός των κρουσμάτων ανέρχετο σε 296 και ότι 10.819 άνθρωποι βρίσκονται υπό επιτήρηση καθώς θεωρούνται ύποπτα κρούσματα.

Μια γυναίκα ονόματι Τσεν είπε στο Beijing News ότι συγγενείς της, ανάμεσά τους και η αδελφή της, βρίσκονταν σε καραντίνα στο ξενοδοχείο όπως είχαν επιβάλλει οι αρχές, μετά την επιστροφή τους από την επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο του κορωνοϊού.

Είπε ακόμη ότι όλοι τους είχαν φθάσει εκεί στις 25 Φεβρουαρίου και σύντομα θα έφευγαν αφού θα ολοκλήρωναν τις 14 ημέρες καραντίνας. "Δεν μπορώ να επικοινωνήσεω μαζί τους, δεν απαντούν στα τηλέφωνά τους", πρόσθεσε.

"Βρίσκομαι και εγώ σε καραντίνα (σε άλλο ξενοδοχείο) και ανησυχώ πολύ, δεν ξέρω τι να κάνω. Ήταν υγιείς, θερμομετρούνταν καθημερινά και οι εξετάσεις έδειχναν ότι όλα ήταν φυσιολογικά".

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV