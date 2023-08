Κίνα: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ ανατολικά της χώρας - Τουλάχιστον 21 τραυματίες - Κατέρρευσαν κτίρια - ΒΙΝΤΕΟ

Κάτοικοι της περιοχής μεταφόρτωσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζουν λάμπες να κλυδωνίζονται, το έδαφος να τρέμει, κατοίκους που έβγαιναν από τα σπίτια τους... ένα εικονίζει ανθρώπους να περπατούν ανάμεσα σε τούβλα και άλλα συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος.

Το σύστημα «Pager» του USGS, που προβλέπει τις συνέπειες των σεισμών, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει πως υπήρχε κίνδυνος η δόνηση να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

Το κινεζικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε κινητοποίηση επιπέδου τέσσερα –του υψηλότερου– κι έστειλε ομάδα για να διεξαγάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Σαντόνγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

A 5.5-magnitude #earthquake with a depth of 10 kilometers, jolted #Pingyuan County in #China's Shandong Province at 02:33 a.m. on Sunday. pic.twitter.com/w0wdJaV35D