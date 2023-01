Κίνα: Στους 28 οι νεκροί από τη χιονοστιβάδα στο Θιβέτ - BINTEO

Η χιονοστιβάδα σχηματίστηκε στην έξοδο μιας σήραγγας σε δρόμο που συνδέει την πόλη Νιινγκτσί, στην κομητεία Μεντόγκ, με την κομητεία Μαϊνλίνγκ στο νοτιοανατολικό Θιβέτ, εγκλωβίζοντας ανθρώπους και αυτοκίνητα.

Οι χιονοστιβάδες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στα Ιμαλάια. Τον Οκτώβριο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν σχηματίστηκε χιονοστιβάδα στο βόρειο κρατίδιο Ουταραχάντ.

