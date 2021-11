Κίνα: Θρίλερ εξαφάνισης για πρωταθλήτρια του τένις - Είχε καταγγείλει για βιασμό ισχυρό πολιτικό

H μαρτυρία διεγράφη άμεσα από την κινεζική λογοκρισία, μαζί με τις αντιδράσεις για το θέμα, που εξαπλώθηκαν αστραπιαία στο διαδίκτυο, καθώς οι αναζητήσεις τόσο για την Πενγκ, όσο και για τον Ζανγκ στο Weibo, είναι αποκλεισμένες και στην μηχανή αναζήτησης Baidu, που είναι η κυρίως μηχανή αναζήτησης στη χώρα.

«Τέτοιες κατηγορίες βιασμού, απευθύνονται για πρώτη φορά σ΄ έναν πολιτικό που βρέθηκε σε τόσο υψηλό αξίωμα του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος», επισημαίνει ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» στην κινεζική πρωτεύουσα «όμως, η απόλυτη σιωπή της νεαρής γυναίκας, από τότε που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση, προκαλεί φόβο για το χειρότερο. Η μεγάλη ιστορία της Πενγκ, παρέμεινε για περίπου είκοσι λεπτά στο Weibo, αρκετά για χιλιάδες χρήστες, προκειμένου να έχουν χρόνο για να απαθανατίσουν και να αποθηκεύσουν στιγμιότυπα από την οθόνη και μετά να τα μοιρασθούν. Εκτοτε, τον λογαριασμό της Πενγκ, δεν έχει γίνει κάποια ανάρτηση. Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί και το θέμα υπόκειται σε αυστηρή λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η δημοσίευση της Πενγκ

«Φοβήθηκα πολύ. Εκείνο το απόγευμα αρνήθηκα στην αρχή. Συνέχισα να κλαίω. Υπό τον φόβο και την σύγχυση, ενέδωσα και κάναμε σεξ», έγραψε στο μήνυμα της η 35χρονη Πενγκ, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγος του Ζανγκ γνώριζε τι συνέβαινε, ούσα ακριβώς έξω από το δωμάτιο.

Η Πενγκ πρόσθεσε ότι μέχρι προσφάτως, παρέμενε ερωμένη του Ζανγκ, ενώ διευκρίνισε πως δεν έχει στοιχεία για ν΄ αποδείξει τους ισχυρισμούς της, τονίζοντας απευθυνόμενη κατά κάποιον τρόπο στον Κινέζο πολιτικό: «Πάντα φοβόσουν ότι θα έκρυβα ένα μαγνητόφωνο. Σίγουρα θα το αρνηθείς ή θα φθάσεις στο σημείο να μου επιτεθείς».

Αντιδράσεις στα social media

Θέση στο θέμα, πήρε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κινέζα φεμινίστρια και ακτιβίστρια, Πιν Λου: «Η Σουάι Πενγκ είναι μια εξαιρετική Κινέζα που πάλεψε μόνη της για να πετύχει αποτελέσματα παγκόσμιας κλάσης και όμως έπρεπε να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πραγματικά οδυνηρό».

«Μη επαληθευμένη πηγή, στο Εθνικό Κέντρο Τένις της Κίνας, το πορτρέτο της Πενγκ Σουάι αφαιρέθηκε, λιγότερο από μία εβδομάδα από την αποκάλυψη της για σεξουαλική επίθεση από τον πρώην αξιωματούχο του ΚΚΚ, Ζανγκ Γκάολι. Ανησυχούμε για την ασφάλεια και την ευημερία της.»

