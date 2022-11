Κίνα: Το κύριο όργανο ασφαλείας ζητεί την «καταστολή» των «εχθρικών δυνάμεων» μετά τις διαδηλώσεις στη χώρα

Η Επιτροπή πολιτικών και δικαστικών υποθέσεων του κυβερνώντος κομμουνιστικού κόμματος, η οποία έχει την εποπτεία των δυνάμεων της τάξης στη χώρα, δήλωσε ότι είναι "απαραίτητο να κατασταλούν οι δραστηριότητες παρείσφρησης και δολιοφθοράς των εχθρικών δυνάμεων βάσει του νόμου", σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίασης, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το κείμενο θεωρεί καθοριστικής σημασίας τη "δριμεία καταστολή σύμφωνα με τον νόμο των εγκληματικών ενεργειών που επιδιώκουν να ανατρέψουν την κοινωνική τάξη, αλλά και την προστασία με αποφασιστικότητα της κοινωνικής σταθερότητας".

