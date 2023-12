Κίνα: Του αφαίρεσαν τον τίτλο του πρωταθλητή στο σκάκι επειδή...χρησιμοποίησε την μπανιέρα για λάθος λόγους

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο 48χρονος Yan άρχισε να πίνει με φίλους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου του «βασιλιά Xiangqi (κινέζικο σκάκι)» σε εθνικό τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο κινεζικό νησί Hainan την περασμένη εβδομάδα.

Στη συνέχεια αφόδευσε στην μπανιέρα του δωματίου του σε μια πράξη «που προκάλεσε ζημιά στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου και παραβίασε τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη», τόνισε σε ανακοίνωση της η κινεζική ένωση Xiangqi (CXA).

Ωστόσο, η CXA υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο να αποδειχθούν οι κατηγορίες για εξαπάτηση.

Το παιχνίδι Xiangqi είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην Κίνα εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Chinese chess champion is STRIPPED of title and has prize money confiscated after victory celebration ended with him DEFECATING in a hotel bath - as he also faces claims he cheated by using anal beads https://t.co/Bjf5Shg5SDpic.twitter.com/kUeNcKSHIL