Κίνα: Τουλάχιστον 25 νεκροί στην πυρκαγιά σε κτίριο

Ένας πρώτος απολογισμός που είχε δοθεί στη δημοσιότητα γνωστοποιούσε τον θάνατο 11 ανθρώπων.

Το CCTV είχε μεταδώσει αρχικά ότι 63 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί και 51 διακομιστεί σε νοσοκομεία.

"Τα αίτια της πυρκαγιάς αποτελούν αντικείμενο έρευνας", διευκρίνισε το CCTV.

Breaking News: Major fire engulfs office building in Lvliang, Shanxi. At least 11 confirmed dead, 51 hospitalized. On Nov 16, a fire erupted at the Yongju Coal Industry building in Lishi District, Lvliang City, Shanxi Province. Official reports state 51 people were hospitalized,… pic.twitter.com/p7XbLWAYgc