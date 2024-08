Κίνα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές - ΕΙΚΟΝΕΣ

Στη συνέχεια ο τυφώνας εξασθένισε, ωστόσο τα κεντρικά της χώρας βρέθηκαν επίσης αντιμέτωπα με τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας.

Στην κοινότητα Ζισίνγκ, που βρίσκεται σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου, καταγράφηκαν στις αρχές της εβδομάδας βροχοπτώσεις ρεκόρ με 645 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, μετέδωσε τότε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά.

Ένα χωριό δίπλα σε αυτήν την πόλη της επαρχίας Χουνάν (κεντρικά) αποκόπηκε προσωρινά από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς πρόσβαση στις επικοινωνίες ούτε στο οδικό δίκτυο.

Οι αρχές ανέπτυξαν εκεί περισσότερους από 5000 διασώστες και περισσότεροι από 11.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το Σινχουά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές της Δευτέρας έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 30 θανάτους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να ανέρχεται σε 35, σύμφωνα με έναν απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί την Τρίτη έκανε λόγο για 4 νεκρούς και τρεις αγνοούμενους.

Three villages in Zixing, Hunan province, have lost communication with the outside world as torrential rains associated with Typhoon Gaemi have battered the city since Friday, media reported. https://t.co/HXwVQrPmDp pic.twitter.com/tYSRnv5Aqq

Η χώρα πλήττεται τους τελευταίους μήνες από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτά τα φαινόμενα έχουν επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο Ιούλιος υπήρξε το θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στην Κίνα από τότε που τηρούνται τα σχετικά αρχεία, μετέδωσε σήμερα το CCTV, τη στιγμή που υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν πολλές περιοχές παγκοσμίως.

Σήμερα εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Σαγκάη. Το απόγευμα τοπική ώρα τα θερμόμετρα έδειξαν 39,9 βαθμούς Κελσίου στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας.

«Την επόμενη εβδομάδα, η κατάσταση θα είναι ίδια. Έχω την εντύπωση πως βρίσκομαι σε μια καυτή μεταλλική πλάκα», έγραψε ένας χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

«Κάνει τόση ζέστη. Άραγε η Σαγκάη έκανε κάτι που εξόργισε τους θεούς;», έγραψε ένας άλλος με χιουμοριστική διάθεση.

A number of helicopters on Mon were sent to dispatch drinking water, rice, vegetables, medicine and other daily necessities into some disaster-stricken areas in Zixing, C China's #Hunan Province, and successively relocated people stranded in the waterlogged residences. pic.twitter.com/D3G1LQUH9x