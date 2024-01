Κίνα: Τουλάχιστον 50 άτομα καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση στην επαρχία Γιουνάν

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο από την πλευρά του κάνει λόγο για 47 αγνοούμενους.

«Πάνω από 200 κάτοικοι (της κοινότητας) απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, 10 μηχανήματα έργου, 33 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και πάνω από 200 μέλη σωστικών συνεργείων κινητοποιήθηκαν» για την επιχείρηση, ανέφερε το CCTV.

A total of 47 people were buried in a landslide that struck China's Yunnan on Monday. More than 200 rescuers together with 33 firefighting vehicles and 10 loading machines were mobilized to search for the missing. #landslidepic.twitter.com/yTf6yoK3a2