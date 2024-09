Κίνα: Τουλάχιστον δύο νεκροί από τον σούπερ τυφώνα Γιάγκι – ΒINTEO

Ο σούπερ τυφώνας Γιάγκι είναι ο ισχυρότερος που έχει εκδηλωθεί φέτος στη λεκάνη του Ειρηνικού και στις 04:00 το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας κατευθυνόταν προς τη βόρεια ακτή του Βιετνάμ και τον κόλπο του Τονκίν με κεραυνούς, βροχές και σφοδρούς ανέμους.

More footages of Typhoon Yagi has made landfall on China's Hainan Island.

Ο Γιάγκι σχηματίσθηκε την 1η Σεπτεμβρίου πάνω από τη θάλασσα ανατολικά του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Ως τροπική καταιγίδα έπληξε το Λουζόν, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Φιλιππίνων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 13.

The powerful typhoon Yagi made landfall today on the coast of Hainan, China with devastating winds in Wenchang where wind gusts of 235 to 265 km/h were recorded. Now heading to northern Vietnam.