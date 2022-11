Κίνα: Tραγωδία από πυρκαγιά σε πολυκατοικία - Δέκα νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι αρκετά συχνές στην Κίνα, εξαιτίας των ανεπαρκών κανόνων πυρασφάλειας και της διαφθοράς αξιωματούχων που είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την εφαρμογή τους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Ανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά). Οι αρχές απέδωσαν την τραγωδία σε εσφαλμένο χειρισμό εργαζομένου κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκόλλησης.

Ten people were killed and nine others sustained non-life-threatening injuries after a residential building caught fire on Thursday night in the Tianshan District of northwest #China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region. pic.twitter.com/TTHdFipqN6