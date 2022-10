Κινεζικά ΜΜΕ: Ο Χου Τζιντάο «δεν αισθανόταν καλά» και γι'αυτό απομακρύνθηκε

«Ο Χου Τζιντάο επέμεινε να παρευρεθεί στην τελετή λήξης...παρά το γεγονός ότι πρόσφατα βρισκόταν σε ανάρρωση», διαβεβαιώνει το πρακτορείο Νέα Κίνα στο Twitter.

«Καθώς δεν αισθανόταν καλά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η ομάδα του, για το καλό της υγείας του, τον συνόδευσε σε διπλανή αίθουσα για να ξεκουραστεί. Τώρα, είναι πολύ καλύτερα», διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ομως, η σκηνή, που μαγνητοσκοπήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δεν μεταδόθηκε από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, που δεν αναφέρθηκαν αρχικά στο θέμα. Παράλληλα, κάθε πρόσφατη αναφορά στο όνομα του πρώην προέδρου λογοκρίθηκε και απαλείφθηκε από το κινεζικό Ιντερνετ.

China's former President Hu Jintao, seated next to Xi Jinping, was unexpectedly escorted out of the closing ceremony of the Communist Party’ the twice-a-decade congress. It was unclear why stewards led him away https://t.co/pmOojGsKqZpic.twitter.com/vvlJol4d6d