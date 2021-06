Κινέζοι φοιτητές και πανεπιστημιακοί σε αυστραλιανά πανεπιστήμια ζουν υπό τον φόβο του Πεκίνου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-dpa

Η μκο, η οποία διενήργησε συνεντεύξεις με 24 φοιτητές και 22 καθηγητές στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, αναφέρει ότι οι υποστηρικτές του Πεκίνου και η κινεζική κυβέρνηση "παρενοχλούν και εκφοβίζουν εκείνους που εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τα δημοκρατικά κινήματα".

Η οργάνωση ανέφερε ότι εξακρίβωσε τρεις περιπτώσεις στις οποίες οικογένειες φοιτητών στην Αυστραλία κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία στην Κίνα σε σχέση με τις ενέργειές τους.

"Παρότι αυτός ο αριθμός είναι μικρός (μολονότι άλλες υποθέσεις πιθανόν να μην έχουν αναφερθεί στην Human Rights Watch) και μόνο το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει είναι αρκετό για να κάνει χιλιάδες άλλους φοιτητές να ανησυχούν και να φοβούνται", επισημαίνεται στην έκθεση.

Η συγγραφέας της, η Σόφι ΜακΝίλ, είπε ότι τα αυστραλιανά πανεπιστήμια "δεν επιτελούν το χρέος τους να υποστηρίζουν τα δικαιώματα των φοιτητών από την Κίνα" κατηγορώντας τους θεσμούς ότι "κάνουν τα στραβά μάτια ως προς τις ανησυχίες για παρενόχληση και παρακολούθηση" προκειμένου να μην διακοπεί η ροή των διδάκτρων.

"Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να μιλάνε και να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για να στηρίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία αυτών των φοιτητών και του προσωπικού", είπε η ΜακΝίλ.

Σύμφωνα με την HRW, πριν από την πανδημία της Covid-19, περίπου το 10% όλων των φοιτητών που φοιτούν στα αυστραλιανά πανεπιστήμια προέρχονταν από την Κίνα, με πολλούς να παραμένουν ακόμη στη χώρα παρά το κλείσιμο των συνόρων εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Ο αυστραλός υπουργός Παιδείας, ο Άνταμ Τατζ, είπε ότι η έκθεση εγείρει "πολύ ανησυχητικά ζητήματα" και πρόσθεσε ότι η ανάμειξη από ξένες οντότητες στα πανεπιστήμια "δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή".

"Έχουμε ήδη λάβει αρκετά μέτρα για να καταπολεμήσουμε την ξένη παρέμβαση, σε στενή συνεργασία με το πανεπιστήμιο. Λαμβάνω υπόψη μου την Έκθεση της Human Rights και τις συστάσεις της και θα ακούσουμε περισσότερες συμβουλές από τις υπηρεσίες ασφαλείας μας καθώς και από την Κοινή Επιτροπή Μυστικών Πληροφοριών και Ασφάλειας, που ερευνά αυτά τα ζητήματα", έγραψε στο Twitter ο Τατζ λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τις οδηγίες περί ξένης ανάμειξης "σύντομα".

Australian universities have failed to protect the academic freedom of students from China and of academics who criticize the Chinese Communist Party.

Read a new report out today: https://t.co/r8sYEzVgcApic.twitter.com/wqo3d4KCAv