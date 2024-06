Κινέζος χειρουργός εγχείρησε ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιομέτρων

Με επικεφαλής επιστήμονες από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και το τμήμα ουρολογίας του Τρίτου Ιατρικού Κέντρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), η ομάδα αφαίρεσε μια κάκωση στον προστάτη ενός ασθενούς με καρκίνο. Κατάφερε να εξαλείψει τον κίνδυνο σφάλματος ενημερώνοντας το σύστημα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την απομακρυσμένη χειρουργική είναι η επικοινωνία, καθώς η επιτυχία εξαρτάται από την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των μηχανημάτων. Σήμερα δεν είχαμε σχεδόν καμία καθυστέρηση και ήταν σχεδόν το ίδιο με μια συμβατική χειρουργική επέμβαση» δήλωσε ο επικεφαλής χειρουργός Zhang Xu.

Πότε έκαναν την εμφάνισή του τα πρώτα χειρουργικά ρομπότ

Τα πρώτα χειρουργικά ρομπότ έκαναν την εμφάνισή του τη δεκαετία του 1970. Η NASA ήθελε να παρέχει ιατρική βοήθεια στους αστροναύτες κατά τη διάρκεια διαστημικών αποστολών μακράς διαρκείας. Τα πρώτα μηχανήματα κυκλοφόρησαν στην αγορά στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Το πιο επιτυχημένο σύστημα χειρουργικής από το 1998 είναι το da Vinci. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε το Intuitive Signal’s da Vinci το 2000.

Πρόκειται για ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί υπό τον απόλυτο έλεγχο του χειρουργού και τον βοηθά να πραγματοποιεί πολύπλοκα χειρουργεία. Συγκεκριμένα, ο χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα και ελέγχει 3-4 ρομποτικούς βραχίονες– έναν βραχίονα ενδοσκοπίου και δύο ή τρεις βραχίονες οργάνων- οι οποίοι ενίοτε έχουν και άλλα εργαλεία προσαρμοσμένα στα άκρα τους. Η εικόνα του χειρουργικού πεδίου που βλέπει ο χειρουργός είναι τρισδιάστατη.

A Chinese team has recently conducted the world's first transcontinental live #telesurgery in Rome, Italy, using a homegrown system to treat a prostate cancer patient 8,100km away in Beijing, China, marking the longest-distance remote robotic surgery on humans to date. #ChinaTechpic.twitter.com/HrJhOW9roH