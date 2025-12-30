Κινητοποιήσεις εμπόρων στο Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν καλεί να ακουστούν οι «θεμιτές διεκδικήσεις» των διαδηλωτών - Real.gr

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε να ακουστούν οι «θεμιτές διεκδικήσεις» εμπόρων που συμμετείχαν τις τελευταίες δυο ημέρες σε κινητοποιήσεις εναντίον της ακρίβειας, μετέδωσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ΜΜΕ.

«Ζήτησα από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τις θεμιτές διεκδικήσεις των διαδηλωτών και να κάνει διάλογο με αντιπροσώπους τους, προκειμένου η κυβέρνηση να μπορέσει να αναλάβει δράση με όλες τις δυνάμεις της προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα» ενεργώντας «υπεύθυνα», δήλωσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.