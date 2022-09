Κιργιστάν-Τατζικιστάν: Αναφορές για «σφοδρές συγκρούσεις» στα σύνορα και για «μεγάλες απώλειες»

Στην ανακοίνωσή της η συνοριοφυλακή αναφέρει ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να αποκρούουν τις επιθέσεις των Τατζίκων. Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για το ποια ξεκίνησε τις συγκρούσεις σε μια διαφιλονικούμενη περιοχή.

Ο επικεφαλής της Κρατικής Επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Κιργιστάν φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, ότι οι απώλειες είναι «μεγάλες».

#BREAKING: #Tajikistan & #Kyrgyzstan are at the edge of a full scale war. Videos taken yesterday & today shows how their border clashes have become intense. You can see a Tajik T-72B main battle tank exploding after being hit by a Kyrgyz anti-tank missile in this footage! pic.twitter.com/EOsvRSNAZQ