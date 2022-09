Κιργιστάν-Τατζικιστάν: Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συνοριακών φρουρών

Η υπηρεσία συνόρων στο Κιργιστάν ανέφερε ότι φρουροί από το Τατζικιστάν άρχισαν να πυροβολούν όταν τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν “τις θέσεις μάχης” κατά μήκος των συνόρων και φρουροί από το Κιργιστάν έκαναν χρήση όπλων, αντιδρώντας στο περιστατικό, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

To Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα τις αναφορές, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

?? #Tajikistan: Tajik border guards open fire using mortars on #Kyrgyzstan-Tajikistan border. Kyrgyz border guards returned fire.

??Reportedly the gunfires continues

??According to preliminary information, there are no casualties

?? Clashes had occurred also on January 2022 ?? https://t.co/OrkpwEUi9R