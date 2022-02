«Κλείδωσε» o νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Τις επόμενες ημέρες ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με την Ουκρανία.

Οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες στην περιοχή του Γόμελ της Λευκορωσίας, σε μία προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών.

O Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανέφερε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες σε σημείο κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρωσικό RT, σε δύο ημέρες είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία»

Στο μεταξύ, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας που πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις είπε ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες. «Η ρωσική πλευρά, δυστυχώς, έχει ακόμη μια πολύ προκατειλημμένη αντίληψη για τις καταστροφικές διεργασίες που έχει δρομολογήσει», δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ μέσω Twitter.

Negotiations are difficult. However, without any obligatory ultimatums already. Unfortunately, the Russian side is still extremely biased regarding the destructive processes it launched. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) February 28, 2022

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, τόνισε ότι «θα δοθούν αμνηστία και χρήματα στους Ρώσους στρατιώτες που θα καταθέσουν τα όπλα».

Tην ίδια ώρα, FIFA και UEFA απέκλεισαν από όλες τις διοργανώσεις την Εθνική Ρωσίας και τις ρωσικές ομάδες. Παράλληλα, το Twitter, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, θα αρχίσει να βάζει σήμανση σε ρωσικά site προκειμένου να αποτρέψει την παραπληροφόρηση.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Full statement: ?? — UEFA (@UEFA) February 28, 2022

Απανωτές εκρήξεις στο Κίεβο λίγο μετά τις συνομιλίες

Nωρίτερα, υπήρξαν αναφορές για απανωτές εκρήξεις στο Κίεβο λίγο πριν τις 19:00 (τοπική ώρα) ενώ παντού ηχούσαν σειρήνες με τους κατοίκους να τρέχουν να κρυφτούν στα καταφύγια.

Δείτε βίντεο που διέρρευσαν στα social media:

Kiev'de siren sesleri yeniden yükselmeye baslad?.. pic.twitter.com/joFAXO2FMC — Kenan K?ran (@kenan_kiran) February 28, 2022

ΗΠΑ: Οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 25 χλμ. από το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να επιχειρήσουν τις επόμενες ημέρες να περικυκλώσουν το Κίεβο και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο επιθετικές, επειδή έχουν απογοητευτεί με την αργή έως τώρα προέλασή τους προς την ουκρανική πρωτεύουσα, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αναμένουμε ότι θα θελήσουν να συνεχίσουν να κινούνται προς την πόλη και θα προσπαθήσουν να την περικυκλώσουν τις επόμενες ημέρες» ανέφερε η ίδια πηγή, σύμφωνα με την οποία οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου.

Βρετανικό υπουργείο Άμυνας: Ο χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων

Tην ίδια ώρα, τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δείχνει χάρτης που παρουσιάζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

The unprovoked and illegal invasion of Ukraine is continuing. See below for an update from Defence Intelligence.#StandWithUkrainepic.twitter.com/jl3zz8MXI4 — Ministry of Defence ???? (@DefenceHQ) February 28, 2022

Ο Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Nωρίτερα, διέρρευσε μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του ουκρανικού κοινοβουλίου στο twitter, κάνοντας λόγο για μία ιστορική στιγμή.

Οι όροι που θέτει ο Πούτιν για να σταματήσει την εισβολή

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρον μίλησε σήμερα για περίπου μιάμιση ώρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος έχει μιλήσει σήμερα πολλές φορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Εμάνουελ Μακρόν επανέλαβε το επιτακτικό αίτημα της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παύση πυρός.

Για το διάστημα που διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να εφαρμοστούν τα εξής:

-Άμεση διακοπή όλων των επιθέσεων κατά πολιτών,

-Προστασία των αστικών υποδομών και

-Εξασφάλιση των οδικών αξόνων και πρωτίστως εκείνων που βρίσκονται νότια του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηλυσίων Πεδίων ο πρόεδρος Πούτιν δηλωσε διατεθειμένος να σεβαστεί αυτούς τους τρεις όρους.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε επίσης τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την προστασία του αστικού πληθυσμού και την ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας πρότεινε στον Ρώσο πρόεδρο να μείνουν σε επαφή τις επόμενες μέρες ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης. Σύμφωνα με την γαλλική ανακοίνωση ο πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε και σε αυτό.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της Ουκρανίας, ενώ την ίδια ώρα, έθεσε τους παρακάτω τέσσερις όρους προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία:

-Αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

-Αποστρατιωτικοποίηση του ουκρανικού κράτους

-Αποναζιστικοποίηση του ουκρανικού κράτους

-Διασφάλιση ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας

Ποιος είναι ο άνδρας με το καπέλο στις διαπραγματεύσεις του Γόμελ

Αίσθηση έκανε ο Davyd Arakhamia, ο οποίος έκατσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, φορώντας ένα μαύρο καπέλο και μια απλή μαύρη μπλούζα. Ο άνδρας που «έσπασε» το πρωτόκολλο, δεν είναι μια τυχαία επιλογή, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει μεγάλη επιρροή στο κυβερνών κόμμα.

Όπως αναφέρει το radiosvoboda.org, ο Arakhamia γεννήθηκε στο Σότσι της Ρωσίας και μετά έζησε στη Γεωργία. Το 1992, λόγω του πολέμου στην Αμπχαζία, μετακόμισε με τους γονείς του στο Νικολάεφ, όπου εκπαιδεύτηκε και ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση.

Με την έναρξη του πολέμου στο Ντονμπάς δημιούργησε την οργάνωση «People’s Project», ενώ ανέλαβε διάφορες κρατικές θέσεις, ενώ συνεργάστηκε και με τον υπουργό Άμυνας. Έπειτα, εντάχθηκε στο κόμμα «Υπηρέτης του Λαού», έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής στις Ουκρανικές εκλογές, με τον ίδιο να είναι νούμερο τέσσερα στα ψηφοδέλτια, ενώ στη συνέχεια έγινε «δεξί» χέρι του Ζελένσκι.

Πρόκειται για έναν από τους ιδρυτές της διεθνούς εταιρείας πληροφορικής Template Monster, ενώ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το ψευδώνυμο David Braun, μέσα από τα social media.

Συνομιλίες διάρκειας σχεδόν έξι ωρών

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι με βασικά αιτήματα της Ουκρανίας την άμεση κατάπαυση του πυρός και με την πλευρά της Μόσχας την εξεύρεση συμφωνίας προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου ζήτησε την αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Νωρίτερα ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η απαίτηση αυτή έγινε από μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με τη Ρωσία στα σύνορα με τη Λευκορωσία για κατάπαυση του πυρός.

Αργότερα διευκρινίστηκε ότι τα αναφερόμενα σχόλια ήταν προσωπική δήλωση του προεδρικού συμβούλου Ολεξέι Αρεστόβιτς, ο οποίος δεν είναι μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Όλες οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει δέσμες κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εξαπόλυση «της πρωτοφανούς και απρόκλητης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας».

Ορισμένα από τα τιμωρητικά μέτρα δεν έχουν επιβληθεί ποτέ στο παρελθόν και κάποια μάλιστα θεωρούνταν ταμπού μέχρι την ρωσική εισβολή.

Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης προστίθενται στις ήδη ισχύουσες ευρωπαϊκές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Οι κυρώσεις είναι σχεδιασμένες «για να πλήξουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, επιβάλλουν σαφή οικονομικά και πολιτικά κόστη στην πολιτική ελίτ της Ρωσίας που ευθύνεται για την εισβολή και περικόπτουν την οικονομική βάση της Ρωσίας».

Ακολουθεί ο κατάλογος των κυρώσεων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει παγώσει αυτό που αποκαλεί «το σεντούκι του πολέμου του Πούτιν» απαγορεύοντας τις συναλλαγές της και παγώνοντας όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατον για την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας να ρευστοποιήσει τα στοιχεία ενεργητικού της.

SWIFT

Ορισμένες ρωσικές τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το 70% της τραπεζικής αγοράς της χώρας, θα αποκοπούν από το SWIFT, το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών. Το μέτρο έχει ως στόχο να πλήξει την ικανότητα της παγκόσμιας λειτουργίας τους, εμποδίζοντας τις τράπεζες να πραγματοποιούν τις περισσότερες από τις χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές παγκοσμίως και αποκλείοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της Ρωσίας.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πλήττει την «μηχανή των μέσων ενημέρωσης του Κρεμλίνου», απαγορεύοντας το κρατικό δίκτυο Russia Today, το πρακτορείο Sputnik και τις θυγατρικές τους. Το μέτρο έχει ως στόχο να διασφαλισθεί ότι τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης «δεν θα είναι πλέον σε θέση να διασπείρουν τα ψέματά του για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν και να σπείρουν την διαίρεση στην Ένωση».

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για την Ρωσία, απαγορεύοντας την απογείωση, την προσγείωση όλων των ρωσικών αεροσκαφών και την υπερπτήση τους στον εναέριο χώρο της ΕΕ. Η απαγόρευση εφαρμόζεται σε όλα τα αεροσκάφη, ανεξαρτήτως αν είναι ρωσικής ιδιοκτησίας, καταχωρημένα στην Ρωσία ή υπό τον έλεγχο ρώσων ιδιωτών ή εταιρειών - περιλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ που ανήκουν ή ναυλώνονται από ολιγάρχες.

ΟΠΛΑ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ενωση συμφώνησε να χρησιμοποιήσει πόρους της για να αγοράσει και να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία. 450 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αγορά όπλων και 50 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση άλλων προμηθειών όπως καύσιμα και ιατρικός εξοπλισμός.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση συμφώνησε να πλήξει την Λευκορωσία, την οποία θεωρεί συνεργό στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με περαιτέρω κυρώσεις. Η Ενωση στοχεύει να μπλοκάρει τις λευκορωσικές εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, καπνού, ξυλείας, σκυροδέματος, σιδήρου και χάλυβα.

ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει καταχωρήσει σε μαύρη λίστα εκατοντάδες επιπλέον πρόσωπα, περιλαμβανομένων μελών του ρωσικού κοινοβουλίου που ψήφισαν υπέρ της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των δημοκρατιών της ανατολικής Ουκρανίας.

Τα «διαπρεπέστερα» πρόσωπα τα οποία περιελήφθησαν στην μαύρη λίστα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο υπουργός του των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αν και αυτοί οι δύο εξαιρούνται από την ταξιδιωτική απαγόρευση. Και αυτό ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μαζί τους, σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ευκαιρία.

Ο Πούτιν συντροφεύει στην μαύρη λίστα της ΕΕ τον Αλεξάντερ Λουκασένκο της Λευκορωσίας και τον Μπασάρ Αλ Ασαντ της Συρίας.

Η μαύρη λίστα περιλαμβάνει 654 πρόσωπα και 52 οργανισμούς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι κυρώσεις απαγορεύουν την εξαγωγή συγκεκριμένων τεχνολογιών διύλισης, καθιστώντας δύσκολο και ακριβότερο για την Ρωσία να εκσυγχρονίσει τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Η απαγόρευση προστίθεται στην ισχύουσα από το 2014 απαγόρευση εξαγωγής εξοπλισμού της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η Ρωσία κέρδισε 24 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 από τις εξαγωγές προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην ΕΕ, σύμφωνα με την Ενωση.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει απαγορεύσει την εξαγωγή, πώληση, προμήθεια ή μεταφορά όλων των αεροσκαφών, εξαρτημάτων αεροσκαφών και εξοπλισμού στην Ρωσία, καθώς και όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την επισκευή, συντήρηση και χρηματοδότηση αεροσκαφών.

Τα τρία τέταρτα των εμπορικού στόλου της Ρωσίας έχει κατασκευασθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι «η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσει τον στόλο της στα διεθνή στάνταρντ».

ΑΓΑΘΑ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση σκλήρυνε τις κυρώσεις επί αγαθών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς σκοπούς, στοχεύοντας το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και περιορίζοντας την πρόσβασή τους στην τεχνολογία αιχμής όπως τα drones και το λογισμικό για drones, λογισμικό για συσκευές κρυπτογράφησης, οι ημιαγωγοί και ηλεκτρονικά συστήματα αιχμής.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην υποβάθμιση των ρωσικών τεχνολογικών ικανοτήτων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΙΖΕΣ

Οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων δεν θα απολαμβάνουν πλέον ελεύθερη μετακίνηση εντός της ΕΕ και οι ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες δεν θα έχουν χαμηλότερα τέλη στην αίτηση για βίζα. Το μέτρο δεν θα εφαρμοσθεί σε όλους τους ρώσους πολίτες, οι οποίοι θα διατηρήσουν τα οφέλη που ήδη έχουν.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει απαγόρευση εισαγωγών από τις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, παροχής τουριστικών υπηρεσιών εκεί και εξαγωγών ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών.

Δείτε LIVE εικόνα από το Κίεβο: