Κλείνει το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στην Ευρώπη με βιβλία της Μέσης Ανατολής

Το κατάστημα θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου εφέτος, με τη διευθύντρια του βιβλιοπωλείου Salwa Gaspard να λέει, σύμφωνα με τον Guardian, ότι ήταν μία «δύσκολη απόφαση που έπρεπε να ληφθεί λόγω των πρόσφατων οικονομικών προκλήσεων, όπως οι αυξήσεις στις τιμές των αραβόφωνων βιβλίων».

To Al Saqi Books ιδρύθηκε από τους Αντρέ και Σάλβα Γκασπάρ και την αείμνηστη Μέι Γουσούμπ, τρεις φίλους που είχαν εγκατασταθεί στο Λονδίνο από τον κατεστραμμένο, λόγω πολέμου, Λίβανο.

Bidding farewell to an iconic London bookshop: Al Saqi Books stood for freedom of thought and expression, cultural diversity and empathy with all peoples.

Saqi books continues on, with the bookshop always in our hearts. pic.twitter.com/r7KWvQAhXp