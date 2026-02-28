Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν - Real.gr

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν αξιωματούχος της ευρωπαϊκής αποστολής ASPIDES επιβεβαίωσε ότι πλοία λαμβάνουν εκπομπές VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίες δηλώνουν ρητά ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ».

Το Ιράν, μέλος του OPEC (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών), ελέγχει αυτό το κρίσιμο σημείο απ’ όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά το κλείσιμό του μια κίνηση με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο.

Παρόλο που η αμερικανική αγορά πετρελαίου παρέμεινε κλειστή το Σάββατο, οι τιμές είχαν ήδη σημειώσει άνοδο εν αναμονή της επίθεσης φτάνοντας τα 67 δολάρια το βαρέλι, ενώ αναλυτές της Barclays προειδοποιούν ότι το Brent θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 80 δολάρια λόγω των εχθροπραξιών.

Σε αντίθεση με τις περιορισμένες επιπτώσεις από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διακοπές στον εφοδιασμό από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, επηρεάζοντας άμεσα και την Κίνα που αγοράζει το 90% των εξαγωγών του Ιράν. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ασκούν δριμεία κριτική στον Τραμπ, τονίζοντας ότι η αύξηση του κόστους ζωής και των τιμών στα καύσιμα θα αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Παρά τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα από νάρκες και drones, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι οι υποδομές του Ιράν παραμένουν δομικά υγιείς και θα μπορούσαν, σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος, να προσθέσουν γρήγορα έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως στην αγορά, όπως μεταδίδει το Politico.

Ωστόσο, η τρέχουσα αβεβαιότητα κυριαρχεί, καθώς η ασφάλεια και η σταθερότητα που απαιτούνται για διεθνείς επενδύσεις δεν πρόκειται να αποκατασταθούν άμεσα. Η παγκόσμια αγορά βασίζεται προς το παρόν στην επάρκεια των αποθεμάτων για να απορροφήσει το πρώτο σοκ, αλλά το πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ παραμένει ένας αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες τιμές ενέργειας παγκοσμίως.

