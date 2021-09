Κλίμα πόλωσης στη Βραζιλία: Οπαδοί του Μπολσονάρου έσπασαν την περίμετρο ασφαλείας της αστυνομίας στην Μπραζίλια - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ΜΜΕ, βλέπει κανείς μια μικρή αυτοκινητοπομπή να φθάνει στην πλατεία όπου βρίσκονται αρκετά υπουργεία, υπό τις επευφημίες διαδηλωτών με τα πόδια, που ανεμίζουν βραζιλιάνικες σημαίες. «Μπήκαμε! Η αστυνομία δεν μπόρεσε να σταματήσει τον λαό! Κι αύριο θα εισβάλουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο!», κραυγάζει ένας εξ αυτών.

“We just invaded. The police couldn’t contain us. Tomorrow we are going to invade the STF [Brazilian Supreme Court]”. Supporters of President Bolsonaro flock in Brasilia, where a pro-coup demonstration is scheduled for tomorrow, #Brazil’s Independence Daypic.twitter.com/Q9MWaH2ZCq