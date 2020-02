Κλιμακώνει η Τουρκία: Ξεκινάει γεωτρήσεις στις περιοχές που συμφώνησε με τη Λιβύη

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης Ιμπραχίμ Καλίν ανακοίνωσε πως η Τουρκία θα πραγματοποιήσει έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο και στις περιοχές θαλάσσιας ευθύνης που συμφώνησε με τη Λιβύη.

Μετά το τέλος του υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Ερντογάν ο Καλίν δήλωσε: «Λόγω της συμφωνίας μας με την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις μας στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις περιοχές που συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Σε αυτό το ζήτημα πρέπει να τονίσω πως είμαστε αποφασισμένοι».

Navtex-πρόκληση από τους Τούρκους ανατολικά της Κρήτης

Την τακτική των προκλήσεων συνεχίζει η Τουρκία, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης για στρατιωτικά γυμνάσια.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX που “κλειδώνει” περιοχή ανατολικά της Κρήτης για άσκηση του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 0239/20 οδηγία προς ναυτιλομένους, πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή για τρεις ημέρες - 11, 14 και 25 Φεβρουαρίου - με τον χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων να έχει οριστεί από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί.

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.