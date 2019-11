Κλιμακώνει τις προκλήσεις μέχρι το Βερολίνο η Αγκυρα – Mήνυμα Τσαβούσογλου για το ψευδοκράτος

ΠΗΓΕΣ: philenews, sigmalive

Η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ξεκίνησε από το απόγευμα της Τετάρτης στέλνοντας το γεωτρύπανο «Πορθητής» στ’ ανατολικά της Κύπρου, ενώ χθες έστειλε και το σεισμογραφικό «Orouc Reis» δυτικά. Παραμένουν στα νότια τόσο το γεωτρύπανο «Yavuz», όσο και το σεισμογραφικό «Barbaros».

Τριμερής χωρίς προσδοκίες

Χθες, με νέα παράτυπη Navtex, η Άγκυρα δέσμευσε για παράνομη σεισμογραφική δραστηριότητα περιοχή που καλύπτει όλο το δυτικό τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ και μέρος της νοητής ΑΟΖ της Ελλάδας. Με τη Navtex ανήγγειλε ουσιαστικά την κάθοδο στην περιοχή και του δεύτερου υπό τουρκική σημαία σεισμογραφικού πλοίου –του «Oruc Reis», για σεισμογραφικά σε μια θαλάσσια έκταση περίπου 26.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ξεκινά βόρεια από τα τουρκικά παράλια και φτάνει νότια μέχρι και τα όρια των τεμαχίων 5 και 6. Ανατολικά η περιοχή ακολουθεί τα όρια των χωρικών υδάτων της Κύπρου από τον Ακάμα μέχρι και την Πάφο, ενώ ανατολικά φτάνει μέχρι και σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το Καστελλόριζο.

Η περιοχή που δεσμεύτηκε για σεισμογραφικά, έχει προφανώς ως πηγή τον πολιτικό χάρτη της στρατηγικής Ερντογάν για την κλιμάκωση των προκλήσεων, παρά τον γεωλογικό και γεωφυσικό χάρτη της περιοχής, που χρησιμοποιούν οι στεριές υδρογονανθράκων.

Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται εύκολα, αφού μέσα στην περιοχή που «δέσμευσε» η Τουρκία για παράνομα σεισμογραφικά, έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις γεωτρήσεις με το γεωτρύπανο «Πορθητής». Στη διεθνή πρακτική, πρώτα γίνονται σεισμογραφικά και μετά γεωτρήσεις, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου ο Ερντογάν ακολουθεί αντίθετη διαδικασία.

Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα ετοιμάζονται σήμερα για τα πανηγύρια ενόψει της 36ης επετείου από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ο Μουσταφά Ακιντζί, στο διάγγελμά του, μιλά για δύο λαούς και επιμένει στην πρότασή του για διαμοιρασμό του φυσικού αερίου.

Προκλητικό μήνυμα Τσαβούσογλου για την παράνομη ανακήρυξη ψευδοκράτους

Το μήνυμα του με αφορμή την ημέρα ανακήρυξης του ψευδοκράτους έστειλε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει, ότι η Τουρκία συμμερίζεται τον ενθουσιασμό για την ημέρα της «τουρκοκυπριακής δημοκρατίας», όπως ονομάζει το ψευδοκράτος. Η Τουρκία, σημειώνει, θα συνεχίζει να υπερασπίζεται το ψευδοκράτος διεθνώς.

