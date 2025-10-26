Kλιμακώνεται η ένταση στην Καραϊβική: Η Βενεζουέλα διεξάγει γυμνάσια, ο Τραμπ στέλνει αεροπλανοφόρο - Real.gr

Η Βενεζουέλα διεξήγαγε χθες Σάββατο στρατιωτικά γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από ενδεχόμενες «μυστικές επιχειρήσεις» που ενέκρινε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας της Λατινικής Αμερικής Βλαντίμιρ Παδρίνο.

«Διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών, που άρχισε πριν από 72 ώρες (…) για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές ευρείας κλίμακας, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση (…) της χώρας», ανέφερε ο κ. Παδρίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προ ημερών πως ενέκρινε επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα, είπε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών που κατ’ αυτόν δρουν στη Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για παραιτέρω μεγάλη αύξηση της ισχύος πυρός των στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή, που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξέλαβε ως μέρος της προσπάθειας να «κατασκευαστεί» πόλεμος εναντίον της χώρας του.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – που υποσχόταν στην δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος στους «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό – διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζονται ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.

Εξ όσων είναι γνωστά ως σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με τη δύναμη κρούσης του, θα πάει να «ενισχύσει» τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί «για την αποτροπή της εμπορίας ναρκωτικών και την εξάρθρωση διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στην περιοχή ευθύνης των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που συμπεριλαμβάνει την κεντρική και τη νότια Αμερική, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο μέσω X χθες, χωρίς να διευκρινίσει τον προορισμό του.

Ζητούμενο είναι να «ενισχυθεί η δυνατότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να σταματούν τους παράνομους και τις παράνομες δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Ως τώρα ήταν γνωστό πως οκτώ αμερικανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες, και δέκα αεροσκάφη F-35 είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Παράταξη διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC κατέστησε σαφή χθες Σάββατο την πρόθεσή της να «πολεμήσει» εναντίον των ΗΠΑ σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της Κολομβίας, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διατάξει να διεξαχθούν χερσαίες επιχειρήσεις για να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαστε συνηθισμένοι να πολεμάμε (…) όποιον χρειάζεται να πολεμήσουμε. Ήμασταν πάντα αντίπαλοι της αμερικανικής αυτοκρατορίας», τόνισε το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC) σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε στον Τύπο της Κολομβίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμιά στρατιωτική επέμβαση ούτε παραβίαση της κολομβιανής εθνικής κυριαρχίας», επέμεινε η ένοπλη οργάνωση.

Το EMC είναι η κυριότερη παράταξη διαφωνούντων που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης η οποία είχε οδηγήσει στον αφοπλισμό και τη διάλυση της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας).

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, αλλά και την Κολομβία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο ότι δεν κάνει τίποτα εναντίον της παραγωγής κοκαΐνης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής – έφθασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «βαρόνο της κοκαΐνης» – και η κυβέρνησή του επέβαλε τον σοσιαλδημοκράτη αρχηγό του κράτους οικονομικές κυρώσεις.

«Το επόμενο βήμα είναι οι χερσαίες επιχειρήσεις», απείλησε.

Ο κ. Πέτρο αντέτεινε πως «οποιαδήποτε χερσαία επίθεση είναι εισβολή και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας του.

Το EMC φέρεται να ελέγχει την παραγωγή κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ιδίως στην Κατατούμπο, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης αυτής Ιβάν Μορδίσκο είναι ο πλέον καταζητούμενος κακοποιός στην Κολομβία, η οποία συνεχίζει να σπαράσσεται από ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις δυνάμεις του κράτους και σε διάφορες ένοπλες δυνάμεις για πάνω από μισό αιώνα