Κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν: Στους 36 οι νεκροί - Χιλιάδες συλλήψεις διαδηλωτών - Real.gr

Τουλάχιστον 36 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 10 ημέρες από τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε όλο το Ιράν.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα το εξωτερικό, ανέφερε ότι 34 από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς ήταν διαδηλωτές, ενώ δύο συνδέονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, ωστόσο έχουν ανακοινώσει ότι τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί. Το BBC Persian έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους και τις ταυτότητες 20 ανθρώπων.

Σύμφωνα πάντα με τη HRANA, περισσότεροι από 60 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί, ενώ 2.076 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ταραχών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση και έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας.

Στο μεταξύ, νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη (06/01), κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.