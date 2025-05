Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν με δεκάδες νεκρούς - Παγκόσμια ανησυχία, συστήνουν αυτοσυγκράτηση - Real.gr

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα την Ινδία και το Πακιστάν να επιδείξουν "αυτοσυγκράτηση" μετά την ανταλλαγή βομβαρδισμών μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους στις δύο πλευρές, στην πιο σοβαρή στρατιωτική αντιπαράθεση που σημειώνεται ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες εδώ και δύο δεκαετίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας εξέφρασε “βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης” και κάλεσε “τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί επιπλέον επιδείνωση” της κατάστασης, σημειώνοντας ότι ελπίζει πως οι εντάσεις θα καταστεί δυνατό να κατευναστούν “με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα”.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία διατηρεί θερμές σχέσεις και με την Ινδία και το Πακιστάν, σημείωσε εξάλλου σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στον ιστότοπό του ότι καταδικάζει όλες τις μορφές τρομοκρατίας.

Η Κίνα από την πλευρά της εξέφρασε τη λύπη της για τα ινδικά πλήγματα στο Πακιστάν και ανησυχία για τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο γειτονικές της χώρες, τις οποίες κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση.

“Η Κίνα λυπάται για την στρατιωτική δράση της Ινδίας, η οποία αναλήφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, και εκφράζει ανησυχία για τις τρέχουσες εξελίξεις”, σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

“Καλούμε την Ινδία και το Πακιστάν να δώσουν προτεραιότητα στην ειρήνη και την σταθερότητα και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα περιέπλεκαν περαιτέρω την κατάσταση”, υπογράμμισε.

“Η Κίνα αντιτίθεται σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας”, σημείωσε εξάλλου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Το Πεκίνο είναι έτοιμο να διαδραματίσει “εποικοδομητικό ρόλο” στον κατευνασμό των εντάσεων ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία, πρόσθεσε εξάλλου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Λιν Τζιάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

“Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα και να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε εποικοδομητικό ρόλο στον κατευνασμό των σημερινών εντάσεων”, σημείωσε ο Λιν Τζιάν, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές του χώρες και συνιστά στους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές κοντά στη ζώνη της σύγκρουσης.

Στο ίδιο πνεύμα η Γαλλία κάλεσε και αυτή σήμερα τις δύο χώρες να επιδείξουν “αυτοσυγκράτηση”. “Κατανοούμε τη βούληση της Ινδίας να προστατευθεί απέναντι στη μάστιγα της τρομοκρατίας, αλλά καλούμε προφανώς την Ινδία, όπως και το Πακιστάν, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί η κλιμάκωση και προφανώς να προστατεύσουν τους πολίτες”, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο δίκτυο TF1.

Ο Γάλλος υπουργός δεν επιβεβαίωσε την ανακοίνωση των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων ότι κατέρριψαν 5 ινδικά αεροσκάφη στον ινδικό εναέριο χώρο, μεταξύ των οποίων τρία γαλλικά.

Ωστόσο ο Μπαρό εξέφρασε “μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση”. “Πρόκειται για δύο μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Γι’ αυτό καλούμε σε αυτοσυγκράτηση”, επέμεινε, υπογραμμίζοντας: “Πιστεύω πως δεν είναι προς το συμφέρον κανενός μια διαρκής αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν”.

Παράλληλα η Βρετανία δήλωσε σήμερα “έτοιμη” να παρέμβει για μια “αποκλιμάκωση” της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

“Το μήνυμά μας θα ήταν ότι είμαστε φίλοι, εταίροι και των δύο χωρών. Είμαστε έτοιμοι να (τους) υποστηρίξουμε“, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς στο BBC.

“Η περιφερειακή σταθερότητα” είναι προς το συμφέρον της Ινδίας και του Πακιστάν, πρόσθεσε. “Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για διάλογο, για αποκλιμάκωση, είμαστε έτοιμοι και σε θέση να το κάνουμε”, συνέχισε ο Ρέινολντς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δημοσίευσε ωστόσο οδηγία στον ιστότοπό του με την οποία συνιστά στους Βρετανούς πολίτες να αποφεύγουν “οποιαδήποτε μετακίνηση, εκτός από τις απαραίτητες” σε απόσταση τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων από τα σύνορα ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία.

“Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Οι Βρετανοί πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται για τις ταξιδιωτικές μας συστάσεις και να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών αρχών”, πρόσθεσε το Φόρεϊν Όφις.

Η Μαλαισία ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι οι εντάσεις ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν μπορεί ενδεχομένως να διαταράξουν τις εισαγωγές της ρυζιού και από τις δύο γειτονικές χώρες, γεγονός που την ωθεί να αναζητήσει άλλες προμήθειες.

Σχεδόν το 40% του ρυζιού που εισάγει η Μαλαισία προέρχεται από την Ινδία και το Πακιστάν, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Επισιτιστικής Ασφάλειας Μοχάμαντ Σάμπου, σημειώνοντας ότι “η πολιτική και οικονομική τους σταθερότητα είναι σημαντική για την επισιτιστική ασφάλεια της Μαλαισίας”.

“Αν ένας πόλεμος ή εντάσεις σημειωθούν και επηρεάσουν τις λιμενικές δραστηριότητες ή τις υποδομές παράδοσης, θα μπορούσαν να διαταραχθούν οι εισαγωγές ρυζιού στη χώρα μας”, τόνισε προς την εφημερίδα της Μαλαισίας New Straits Times, σημειώνοντας ότι, “αν η κατάσταση στην περιοχή αυτή επιδεινωθεί, αυτό θα έχει σίγουρα άμεσο αντίκτυπο σε μας, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και τη συνέχεια του εφοδιασμού”.

