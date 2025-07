Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ταϊλάνδης-Καμπότζης: 12 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ταϊλανδικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 βομβάρδισε στόχους στην Καμπότζη, όπως δήλωσαν και οι δύο πλευρές, καθώς εβδομάδες εντάσεων γύρω από συνοριακή διαμάχη κλιμακώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, οι 11 από τους οποίους ήταν άμαχοι.

Από τα έξι μαχητικά F-16 που ετοίμασε η Ταϊλάνδη προκειμένου να αναπτυχθούν στη διαφιλονικούμενη συνοριακή περιοχή, ένα έπληξε την Καμπότζη και κατέστρεψε στρατιωτικό στόχο, ανέφερε ο ταϊλανδικός στρατός. Οι δύο χώρες κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι ξεκίνησε τη σύγκρουση νωρίς σήμερα το πρωί.

“Κάναμε χρήση αεροπορικής ισχύος εναντίον στρατιωτικών στόχων όπως είχε σχεδιαστεί”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Ρίτσα Σουκσουουάνον. Η Ταϊλάνδη έκλεισε επίσης τα σύνορα με την Καμπότζη.

🚨BREAKING: Heavy clashes erupt on the Thailand-Cambodia border. Cambodia shells Thai towns; Thailand responds with airstrikes. Tensions flare over disputed Preah Vihear temple. #ThailandStartedTheWar #ThailandCambodia #Cambodia #cambodiaopnedfire #Cambodiaopenfire #BreakingNews pic.twitter.com/hhqJXDjqKR

