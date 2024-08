Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ: Πού θα οδηγήσει, τι εκτιμά αναλυτής

Τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος ήταν μέρος μιας "μεγαλύτερης επίθεσης που είχε σχεδιαστεί και μπορέσαμε να αποτρέψουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής σήμερα το πρωί", σημείωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός, ανακοινώνοντας ότι διεξήγαγε προληπτικά πλήγματα στον Λίβανο για να αποτρέψει μια "επίθεση ευρείας κλίμακας" της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ, η οποία ανακοίνωσε από την πλευρά της επίθεση ευρείας κλίμακας κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε "επιδρομή του ισραηλινού εχθρού" στο χωριό Ατ-Τίρι και ένας τρίτος σε "επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) σε αυτοκίνητο στην κοινότητα Χιάμ", ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε ανακοίνωσή του.

Τα πλήγματα αυτά σημειώνονται καθώς η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με τη χρήση "μεγάλου αριθμού drones" και πάνω από "320 ρουκετών" Κατιούσα κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα Φουάντ Σουκρ σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού στις 30 Ιουλίου.

Northern Israel moments ago; Hezbollah has fired over 320 rockets and UAVs.

It claims “the first part of our revenge is over”.

Pray for Israel’s victory. pic.twitter.com/gqxaojy1Yl