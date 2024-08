Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας: Δύο νεκροί από επιδρομή στο Κίεβο – Νέα επίθεση στο Κουρσκ με 13 τραυματίες

Ένας 35χρονος πατέρας και η τετράχρονη κόρη του σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι ήταν μεταξύ των τραυματισμένων, σύμφωνα με μία ανάρτηση των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις και εκτοξεύσεις της αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, η πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον δυο βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν στην πόλη.

Το Κίεβο, η περιφέρειά του και όλη η ανατολική Ουκρανία —τουλάχιστον πέντε περιφέρειες— τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, ανέφερε ακόμη η πολεμική αεροπορία.

Κουρσκ: 13 τραυματίες από συντρίμμια ουκρανικού πυραύλου που καταρρίφθηκε

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας, όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμίρνοφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν για έκτη συναπτή ημέρα να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Κουρσκ· πρόκειται για το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα των δυνάμεων του Κιέβου από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες ρώσους πολίτες από περιοχές που κινδυνεύουν.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που χτυπήθηκε επρόκειτο να μεταφερθούν σε κέντρα προσωρινής υποδοχής, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Κουρσκ, ο Ιγκόρ Κούτσιακ, μέσω Telegram. Πρόσθεσε πως στην πόλη κηρύχθηκε νωρίτερα συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.

Στο μεταξύ, στη ρωσική πόλη Βαρόνεζ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, συντρίμμια drone της Ουκρανίας που καταρρίφθηκε προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο της δημόσιας διοίκησης και σε εγκατάσταση κοινωφελούς οργανισμού, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω Telegram.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διαβεβαίωσε.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Κιέβου μέχρι στιγμής.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και δεν διαφαίνεται προοπτική να τερματιστεί σύντομα.

Ζελένσκι: Μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε δημόσια χθες το βράδυ για πρώτη φορά ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, λέγοντας ότι η επιχείρηση είναι μέρος της κίνησης του Κιέβου να αποκαταστήσει δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος για πρώτη φορά στην ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση, τόνισε συγκεκριμένα ότι το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, εν μέσω της εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στο Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία δεν είχε μέχρι στιγμής σχολιαστεί από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά για το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (...). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποκαταστήσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

