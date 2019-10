Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Συρία: Η Τουρκία συνεχίζει να σφυροκοπά - Ο Άσαντ αναπτύσσει στρατεύματα

Πηγή: sigmalive.com/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο συριακός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ της Συρίας.

Οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος πλησίασαν σήμερα στα σύνορα με την Τουρκία, όπου τα στρατεύματα της Άγκυρας και οι σύροι αντάρτες που βοηθούν την τουρκική επιχείρηση εξακολουθούν να πολεμούν εναντίον μιας κουρδικής πολιτοφυλακής, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στρατεύματα της Δαμασκού εισήλθαν στην πόλη Τελ Τάμερ στη βορειοανατολική Συρία,όπως μετέδωσαν σήμερα τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη συμφωνία που σύναψε η Δαμασκός με τις υπό κουρδική ηγεσία δυνάμεις που ελέγχουν την περιοχή αυτή και προβλέπει την ανάπτυξη συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων σε αυτήν για να αποκρούσουν επίθεση της Τουρκίας.

Η Τελ Τάμερ βρίσκεται σε έναν στρατηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομο, τον M4, που εκτείνεται από το ανατολικό τμήμα της Συρίας ως το δυτικό.

Οι τουρκικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τον αυτοκινητόδρομο αυτόν χθες Κυριακή. Η Τελ Τάμερ βρίσκεται 35 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ρας Αλ Αΐν, η οποία αποτελεί ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η τουρκική επίθεση.

Την ίδια ώρα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Κούρδων της Συρίας διευκρίνισε ότι η "προκαταρκτική στρατιωτική" συμφωνία που συνήφθη μεταξύ των συριακών κουρδικών αρχών με την Δαμασκό περιορίζεται στην ανάπτυξη των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων της Συρίας με την Τουρκία και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για τα πολιτικά ζητήματα αργότερα.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την είσοδο των κυβερνητικών δυνάμεων στις συνοριακές περιοχές από την πόλη Μάνμπιτζ ως την Ντέρικ στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, δήλωσε στο Reuters ο Μπάντραν Τζία Κουρντ.

Pictures of some Syrian Army columns while heading towards the north of Syria to confront the Turkish enemy #Syria pic.twitter.com/oBO3HNCTlH

Στο μεταξύ το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία θα εξετάσει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., που θα συνέλθει στο Λουξεμβούργο, με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν.

«Οτιδήποτε και αν κάνουν οι σύμμαχοί μας, ακόμη και αν επιβληθεί εμπάργκο, δεν θα υποχωρήσουμε για κανέναν λόγο», απαντά ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω twitter ισχυρές κυρώσεις στην Τουρκία.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!