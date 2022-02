Kλιμάκωση στην Ουκρανία: Πέντε στρατιώτες νεκροί σε μάχη στα σύνορα

Η Ουκρανία από τη μεριά της, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάνει λόγο για fake news από τη μεριά της Ρωσίας. Tην ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το AFP, ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα σε ρωσικό έδαφος.

#BREAKING Russian army says killed 5 'saboteurs' from Ukraine on Russian territory pic.twitter.com/OlCmvfviVq