Κλιντ Χιλ: Πέθανε ο πράκτορας του Κένεντι που ανέβηκε στη λιμουζίνα να τον σώσει τη μέρα της δολοφονίας του - Real.gr

Ο Κλιντ Χιλ, άλλοτε πράκτορας της Secret Service που έμεινε στην ιστορία επειδή έτρεξε κι ανέβηκε στο πίσω μέρος της λιμουζίνας του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, προσπαθώντας μάταια να τον σώσει, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ δολοφονήθηκε στο Ντάλας, την 22η Νοεμβρίου 1963, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών.

«Η Secret Service θλίβεται βαθιά για τον θάνατο του Κλιντ Χιλ», ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του το σώμα αυτό, που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξη σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων, εξαίροντας την «ακλόνητη αφοσίωσή του» στην οικογένεια Κένεντι κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, όπως και στους προέδρους Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Λίντον Τζόνσον, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ.

#RIP Secret Service Agent Clint Hill who has passed away at the age of 93. Hill served under five different U.S. Presidents and was the agent who leapt onto the back of President John F. Kennedy’s car to help Jackie after JFK was shot in Dallas in 1963. pic.twitter.com/i8NuHPnlGy

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) February 24, 2025