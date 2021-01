Kλίντον για εισβολή στο Καπιτώλιο: Επίθεση άνευ προηγουμένου εναντίον των αμερικανικών θεσμών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Αυτή η επίθεση τροφοδοτήθηκε από τέσσερα και πλέον χρόνια δηλητηριώδους πολιτικής, εσκεμμένης διασποράς παραπληροφόρησης, διχασμού (...). Το σπίρτο το άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ», κατήγγειλε ο Κλίντον σε αναρτήσεις του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.

The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.