Kλόντια Σίφερ: Το συγκινητικό «αντίο» στην Μπριζίτ Μπαρντό - Real.gr

H Κλόντια Σίφερ (Claudia Schiffer) δήλωσε «συντετριμμένη» στο άκουσμα του θανάτου της θρυλικής Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot), η οποία έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στα 91 της χρόνια.

Το super model των 90s, που για πολλούς θεωρήθηκε η «σύγχρονη Μπαρντό», σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που μαρτυρούν την εντυπωσιακή τους ομοιότητα. Στη λεζάντα η Σίφερ υπογράμμισε τον βαθύ σεβασμό της προς τη Γαλλίδα σταρ, σημειώνοντας:

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφήσεις της».

Και πρόσθεσε: «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η κορυφαία σταρ υπήρξε το απόλυτο σύμβολο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’50 και του ’60, μέσα από εμβληματικές ταινίες όπως το «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και η «Περιφρόνηση». Το 1973 επέλεξε να αποσυρθεί από την υποκριτική, αφιερώνοντας τη ζωή της στην προστασία των ζώων μέσω του ιδρύματος Fondation Brigitte Bardot, το οποίο ίδρυσε η ίδια το 1986.

Η προσωπική της διαδρομή υπήρξε εξίσου μυθιστορηματική με τους ρόλους της στη μεγάλη οθόνη. Η Μπαρντό παντρεύτηκε τέσσερις φορές: τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ (Roger Vadim), τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ (Jacques Charrier) — με τον οποίο απέκτησε τον γιο της, Νικολά — τον Γερμανό μεγιστάνα Γκίντερ Ζακς (Gunter Sachs) και τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ (Bernard d’Ormale), όπως αναφέρει το WWD.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο έγινε γνωστό ότι η Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω μιας «σοβαρής ασθένειας» και ανάρρωνε στην κατοικία της στο Σεν Τροπέ.