Κλούνεϊ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Θα συνεχίζουμε να πιέζουμε μέχρι να επιστρέψουν στην Ελλάδα»» - Real.gr

Το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα έθιξε για ακόμη μία φορά ο δημοφιλής Αμερικανός Τζορτζ Κλούνεϊ.

Σε νέα του συνέντευξη στην εφημερίδα «Τα Νέα», την οποία αναδημοσίευσε μάλιστα, η DailyMail, ο Κλούνεϊ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών, πράγμα για το οποίο έχει παρέμβει ήδη από το 2014.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε για τα Γλυπτά, «Θα επιστρέψουν. Το ξέρω», ενώ τόνισε πως τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του και δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Κλούνεϊ, «θα συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι να γίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία».

George Clooney says he will ‘keep pushing’ to return Elgin Marbles to Greece

