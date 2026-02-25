Koγκρέσο: Αποβλήθηκε ο βουλευτής Αλ Γκριν όταν άνοιξε πανό που έγραφε «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» - BINTEO - Real.gr

Tην ώρα που ξεκινούσε την ομιλία του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».

Ακολούθως τον απέβαλαν από την αίθουσα, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Αποβλήθηκε από το Κογκρέσο βουλευτής Αλ Γκριν όταν άνοιξε πανό που έγραφε «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι»

Ο κ. Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον κ. Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

BREAKING: Al Green was just kicked out of the SOTU for the second year in a row to chants of USA. He carried a sign that read “black people aren’t apes”. Man I love this guy. pic.twitter.com/KBTT4HmzE8 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 25, 2026

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού αναγκαστεί να το αποσύρει εξαιτίας του σάλου, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

Ο Αλ Γκριν ήδη αποβλήθηκε από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP