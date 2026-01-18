Κοινή ανακοίνωση των 8 ευρωπαϊκών κρατών που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς: Δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής - Real.gr

Quantcast
Κοινή ανακοίνωση των 8 ευρωπαϊκών κρατών που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς: Δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής

15:37, 18/01/2026
Οκτώ Ευρωπαϊκά κράτη εξέφρασαν, σε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την αρκτική νήσο.

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος», δηλώνουν η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Βρετανία στην ανακοίνωση.

«Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

