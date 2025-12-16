Κοινή δήλωση Γαλλίας, Ελλάδας, Δανίας, Σλοβενίας και Ην. Βασιλείου για τη Δυτ. Όχθη και σεβασμό κατάπαυσης πυρός στη Γάζα - Real.gr

Οι πέντε χώρες επαναλαμβάνουν τη «σταθερή προσήλωσή τους στη λύση των δύο κρατών» και υπογραμμίζουν τη σημασία «της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Με κοινή τους δήλωση, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο (Ε5) «χαιρετίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες για να τερματιστεί η αιματοχυσία στη Γάζα, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων και να γυρίσει η σελίδα σε δύο τραγικά χρόνια σύγκρουσης».

Επιπλέον, «χαιρετίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός και να παρουσιάσουν ένα Σχέδιο 20 Σημείων για το μέλλον της Γάζας», καλώντας όλες τις πλευρές «να εφαρμόσουν πλήρως το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Τονίζουν ότι η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει «σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός», τη «γρήγορη, μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας» και τη διασφάλιση ότι «τα λείψανα του τελευταίου νεκρού ομήρου, του Ran Gvili, θα εντοπιστούν και θα παραδοθούν άμεσα». Παράλληλα, «καλούν τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να αποκηρύξει τη βία, σύμφωνα με το Σχέδιο των 20 Σημείων».

Οι πέντε χώρες επαναλαμβάνουν τη «σταθερή προσήλωσή τους στη λύση των δύο κρατών» και υπογραμμίζουν τη σημασία «της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Σε ευθυγράμμιση με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, «υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια διαδικασία με σαφές χρονοδιάγραμμα, με στόχο την επίτευξη και εφαρμογή μιας δίκαιης και συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης».

Προειδοποιούν ότι, ενώ η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη Γάζα, «δεν πρέπει να ξεχνούμε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ». Καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει για το Ψήφισμα 2334, το οποίο «καταδικάζει ρητώς τις εποικιστικές δραστηριότητες και καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου», οι Ε5 επισημαίνουν ότι «η Κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που παραβιάζουν το ψήφισμα αυτό», υπονομεύοντας «την εφαρμογή του Σχεδίου των 20 Σημείων για τη Γάζα και τις προοπτικές λύσης των δύο κρατών».

Καταδικάζουν «σθεναρά την άνευ προηγουμένου αύξηση της βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με το 2025 να αποτελεί το πλέον βίαιο έτος που έχει καταγραφεί». Σύμφωνα με τον OCHA, «σημειώθηκαν πάνω από 260 επιθέσεις σε Παλαιστινίους και την περιουσία τους, μόνο τον Οκτώβριο». Αυτές οι επιθέσεις «τρομοκρατούν αμάχους, υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες και απειλούν την ίδια την ασφάλεια του Ισραήλ». Παρότι οι Ε5 σημειώνουν τις πρόσφατες καταγγελίες της βίας από «τον Πρόεδρο Χέρτζογκ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου», ζητούν αυτό «να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις».

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για τη διατήρηση και τον σεβασμό του status quo στους Αγίους Τόπους της Ιερουσαλήμ» τονίζουν.

Οι πέντε χώρες επαναλαμβάνουν «την έντονη αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε μορφή προσάρτησης» και καταδικάζουν μια σειρά μέτρων της ισραηλινής κυβέρνησης για εποικισμούς, μεταξύ των οποίων «η διάθεση 2,7 δισ. σεκέλ για εποικισμούς», οι εξώσεις στο Σιλβάν, οι διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C και η έγκριση «του εποικισμού E1 και χιλιάδων νέων κατοικιών», τα οποία «κινδυνεύουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών».

Υπογραμμίζουν επίσης, ότι η UNRWA «πρέπει να συνεχίσει το ζωτικό έργο της» και εκφράζουν «σοκ για την είσοδο των ισραηλινών αρχών στο συγκρότημα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στις 8 Δεκεμβρίου χωρίς προηγούμενη άδεια». Υπενθυμίζουν ότι «οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ είναι απαραβίαστες βάσει του διεθνούς δικαίου». Χαιρετίζουν τη «γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) του Οκτωβρίου 2025» και καλούν το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Στο οικονομικό σκέλος, οι Ε5 σημειώνουν ότι η παρακράτηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων και οι περιορισμοί στο τραπεζικό σύστημα είναι «απολύτως αδικαιολόγητα» και «διατρέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε οικονομική κατάρρευση αποδυναμώνοντας την ικανότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να παρέχει υπηρεσίες, να προχωρά σε μεταρρυθμίσεις και να αναλάβει ευθύνες στη Γάζα». Ζητούν από το Ισραήλ «να αποδεσμεύσει επειγόντως τα παρακρατηθέντα έσοδα», να προσαρμόσει τα όρια μεταφοράς σεκέλ και να διασφαλίσει τη συνέχιση των διατραπεζικών συνεργασιών.

Επιπλέον, εκφράζουν βαθειά ανησυχία για «τους περιορισμούς μετακίνησης, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική Όχθη», ζητώντας «την άμεση παύση τους».

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι με την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και ολόκληρη την περιοχή» αναφέρουν κλείνοντας τη δήλωση τους οι Ε5 και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους «για μια δίκαιη και συνολική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος στη βάση της λύσης των δύο κρατών».