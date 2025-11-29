Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών - Real.gr

Σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού για τον Χριστιανισμό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου.

Με την διακήρυξη αυτή, οι δύο προκαθήμενοι αναγνωρίζουν πως – παρά τις διαφορές των δύο Εκκλησιών που οδήγησαν στο Σχίσμα – η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο.

«Εκτός από την αναγνώριση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ των Χριστιανών – εμποδίων που επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε μέσω της πορείας θεολογικού διαλόγου – πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που μας ενώνει είναι η πίστη που εκφράζεται στο Σύμβολο της Νίκαιας», αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση.

Επιβεβαιώνουν, παράλληλα, την σταθερή τους βούληση για συνέχιση του θεολογικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, για την επίτευξη σύγκλισης:

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επέτειος αυτή μπορεί να εμπνεύσει νέα και τολμηρά βήματα στον δρόμο προς την ενότητα. Ανάμεσα στις αποφάσεις της, η Α΄ Σύνοδος της Νίκαιας καθόρισε και τα κριτήρια για τον κοινό υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. Ευχαριστούμε την Πρόνοια του Θεού που φέτος ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος εόρτασε το Πάσχα την ίδια ημέρα. Επιθυμούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει κοινό εορτασμό της «εορτής των εορτών» κάθε χρόνο».

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομάιος δώρισε στον Επίσκοπο της Ρώμης ένα πετραχήλι και σταυρό.

Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ’ δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ένα ψηφιδωτό με τον Παντοκράτορα.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ρήγας, ο αρμόδιος για θέματα Θρησκευτική Διπλωματίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Κατά τη δοξολογία έγινε δέηση σε διάφορες γλώσσες υπέρ της ειρήνης και οι δύο προκαθήμενοι ανέγνωσαν μαζί το «Πάτερ ημών» στην λατινική γλώσσα.

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θείας Ευχαριστία αναγιγνώσκει μια ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».