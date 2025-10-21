Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών: Στηρίζουν τη θέση του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία - Real.gr

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση εκφράζοντας στήριξη προς την Ουκρανία και τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση εκεί.

«Στηρίζουμε σθεναρά τη θέση του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και ότι η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στη ρωσική οικονομία και την αμυντική της βιομηχανία, έως ότου ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας ούτως ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται».