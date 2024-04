Κοινή δήλωση των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων για τις συγκρούσεις στη Γάζα

Οι οργανώσεις Ευρωπαίων ιατρών U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists), A.E.M.H. (European Association of Senior Hospital Physicians), C.E.O.M. (Conseil Européen des Ordres des Médecins) και U.E.M.O. (European Union of General Practitioners) εκφράζουν τη θλίψη και την οδύνη τους για την απώλεια ζωών και τα δεινά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων Γάζας-Ισραήλ. «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι δίπλα στα θύματα και στο ιατρικό προσωπικό που παρέχει σωτήρια βοήθεια και ιατρική περίθαλψη στη Γάζα υπό ακραία πίεση, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους ασθενείς. Οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις θέτουν τις βασικές αρχές της ιατρικής υπηρεσίας στο επίκεντρο του ιατρικού προσωπικού αλλά και κάθε ανθρώπου» τονίζεται στην κοινή δήλωση.