Κοκαΐνη αξίας 1 δισ. ευρώ κατέσχεσαν οι αρχές στο λιμάνι του Αμβούργου

Σύμφωνα με την περιγραφή που είχαν οι αρχές για το κοντέινερ, το εμπορευματοκιβώτιο μετέφερε σόγια, όμως οι αρχές αντ’ αυτού βρήκαν 221 μαύρα αθλητικά σακίδια που περιείχαν 4200 πακέτα κοκαΐνης, αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

«Η τεράστια ποσότητα (ναρκωτικών) αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στη Γερμανία» τονίζεται, ενώ προστίθεται ότι το γραφείο του εισαγγελέα του Αμβούργου ερευνά ποιος ήταν ο παραλήπτης του περιεχομένου του κοντέινερ.

Four and a half tons of #cocaine confiscated in #Hamburg *STILLS*#Germanypic.twitter.com/GyeFdWsWe5